Правительство РФ продлило продовольственное эмбарго до конца 2021 года

Правительство России продлило до 31 декабря 2021 года продовольственное эмбарго и правила и сроки уничтожения санкционной продукции. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Запрещается экспорт сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из Украины, США, стран Евросоюза, Канады, Австралии, Норвегии, Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна. Список стран пополнился также вышедшим из ЕС Соединенным королевством Великобритании и Северной Ирландии.

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Напомним, что 21 ноября президент России Владимир Путин продлил контрсанкции по отношению к Западу до конца 2021 года.



Татьяна Демина