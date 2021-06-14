Путин заявил, что не думает о своей защите после ухода с поста президента

Президент России Владимир Путин заявил, что не думает о защите после ухода с поста главы государства, заявил он в интервью американской телекомпании NBC.



На вопрос журналиста о том, будет ли президент ожидать от преемника защиты, какую в свое время он сам предложил Борису Ельцину, Путин ответил, что не думает об этом.

«Я даже не думаю об этом, это вопросы вообще третьестепенного значения. Самое главное ‒ это судьба страны и ее народа», — приводит слова российского лидера пресс-служба Кремля.

Фото: kremlin.ru

В том же интервью на вопрос журналиста о том, готов ли он рассмотреть обмен осужденных в России американских граждан, президент ответил утвердительно. На вопрос о том, отдавал ли он распоряжение о покушении на оппозиционного политика Алексея Навального, Путин заявил, что Россия не занимается убийствами политических оппонентов.

Маргарита Головатенко