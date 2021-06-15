Кипр стал самой популярной страной для летнего отдыха у россиян
Кипр оказался лидером среди зарубежных стран, куда россияне планируют направиться на летний отдых в 2021 году. Об этом говорится в исследовании банка «Русский стандарт».
Средняя стоимость одной покупки в этой стране в 2021 году находится на уровне 4 840 рублей. Также спросом у россиян пользуются Греция, Мальдивы и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), в частности Дубай. Такое распределение связано с тем, что большинство заграничных направлений закрыты, поясняют аналитики.
Среди популярных направлений внутри страны лидирует Крым. Средний чек с начала 2021 года одной покупки на популярных курортах полуострова в этом году составил 1 396 руб. В Геленджике средний чек одной траты по картам составляет 1 074 рублей, а в Сочи — 1 605 рублей, пишет ТАСС.
На прошлой неделе министр туризма Кипра Саввас Пердиос заявил, что республика готова принять российских туристов, привитых любой другой вакциной, кроме «Спутника V».ОбществоБизнесТранспорт
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