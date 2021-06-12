Путин рассказал, как перенес вакцинацию от COVID-19

Президент России Владимир Путин рассказал, что после прививки вторым компонентом вакцины от COVID-19 у него поднималась температура. Об этом глава государства сообщил во время общения с героями Труда и лауреатами госпремий РФ.

— У меня после второго укола через 12 часов температура немножко поднялась — 37,2. Но это было вечером. Утром проснулся, уже ничего не было, — передает его слова «РИА Новости».

Фото: kremlin.ru

Путин привился от COVID-19 в конце марта. Процедура была непубличной. Российский лидер объяснял это тем, что ему не хотелось «обезьянничать». Какую именно вакцину выбрал Путин — неизвестно.

Ранее президент рассказывал, что после первой прививки готовился к проявлению побочных симптомов и на всякий случай положил градусник на тумбочку. В апреле его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявлял, что у Путина после вакцинации не наблюдалось никаких побочных эффектов.

