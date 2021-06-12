В костюм русского гвардейца одели «Писающего мальчика» в Брюсселе

Знаменитую статую «Писающий мальчик» в Брюсселе одели в исторический костюм русского гвардейца ко Дню России. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Мальчика не первый раз облачают в русский костюм, я могу вспомнить, что его уже одевали в костюм космонавта. Теперь же я имею честь передать костюм, созданный по мотивам формы офицера императорской гвардии», — сказал российский посол в Бельгии Александр Токовинин на торжественной церемонии.

Несколько лет назад статую «Писающего мальчика» в Брюсселе украсили украинским флагом. Фотография появилась в официальном аккаунте дипломатической миссии Украины при Евросоюзе.

Алексей Нечаев