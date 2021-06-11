Верховный суд Татарстана арестовал экс-полицейского, обвиняемого в изнасиловании

Фото: «Реальное время»

Верховный суд Татарстана арестовал бывшего полицейского, обвиняемого в изнасиловании 16-летней девушки. Об этом сообщил правозащитник Булат Мухамеджанов.

«Таким образом, апелляционная инстанция удовлетворила представление прокуратуры и жалобу матери потерпевшей, просивших ужесточить меру пресечения», — говорится в сообщении правозащитника.

Напомним, что бывшего сотрудника ОМВД по Лениногорскому району республики Радика Бадретдинова обвиняют в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении 16-летней девушки, с которой он познакомился в соцсети. После задержания Бадретдинов смог сбежать от своих коллег из числа местных оперативников полиции. В марте 2020-го Следком объявил его в федеральный розыск, в июле его нашли в одном из селений Лениногорского района в доме друга и арестовали.



После последнего продления срок ареста обвиняемого должен был истечь 1 июня. Однако 7 мая Верховный суд Татарстана в апелляции сократил его до 30 мая. Поскольку заседаний в указанный период по делу Бадретдинова не было, администрация СИЗО выпустила его в отсутствие оснований для дальнейшего содержания под стражей. Гособвинитель по делу попытался исправить случившееся, попросил суд повторно арестовать обвиняемого. Но Лениногорский горсуд отказался продлевать срок.



Ольга Плешкова