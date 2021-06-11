В исполкоме Казани объяснили, почему не получится очистить город от тополиного пуха

В исполкоме Казани объяснили, почему улицы города не получится очистить от тополиного пуха. Тополя составляют 15—20% от всей зеленой массы города, и они необходимы для очищения воздуха, сообщили в исполкоме.

По данным ведомства, в Казани произрастают и обычный тополь (бальзамический), и гибриды. Чаще всего они растут в районах старой застройки. Тополя удерживают до 50% пыли летом и до 37% зимой, выделяют кислород, увлажняют воздух и не занимают много места. Также они просты в уходе, пишет Sntat.

В исполкоме Казани считают, что жалобы жителей города на обилие пуха — это заблуждение. Пух летит только от «женских» деревьев, тогда как коммунальщики регулярно их обрезают.



На этой неделе в саду «Эрмитаж» в Казани произошел пожар из-за того, что дети подожгли тополиный пух.

Ольга Плешкова