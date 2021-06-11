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В исполкоме Казани объяснили, почему не получится очистить город от тополиного пуха

11:02, 11.06.2021 2
В исполкоме Казани объяснили, почему не получится очистить город от тополиного пуха
Фото: kzn.ru

В исполкоме Казани объяснили, почему улицы города не получится очистить от тополиного пуха. Тополя составляют 15—20% от всей зеленой массы города, и они необходимы для очищения воздуха, сообщили в исполкоме.

По данным ведомства, в Казани произрастают и обычный тополь (бальзамический), и гибриды. Чаще всего они растут в районах старой застройки. Тополя удерживают до 50% пыли летом и до 37% зимой, выделяют кислород, увлажняют воздух и не занимают много места. Также они просты в уходе, пишет Sntat.

В исполкоме Казани считают, что жалобы жителей города на обилие пуха — это заблуждение. Пух летит только от «женских» деревьев, тогда как коммунальщики регулярно их обрезают.

На этой неделе в саду «Эрмитаж» в Казани произошел пожар из-за того, что дети подожгли тополиный пух.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 11:29
    видимо, погода такая, что в этом году больше пуха
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  • Анонимно 12:12
    Ну пух мешает аллергикам ~2 недели, а так это красивое, высокое и полезное (пыле и шумоизоляция) дерево.
    Если уж и очищать город от ненужных деревьев - почистили бы от американского клена (вот уж кто везде криво-косо но лезет).
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