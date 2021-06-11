В Татарстане для повышения эффективности госслужбы будут проводить эксперименты

10 июня вступил в силу указ об утверждении положения о порядке организации экспериментов, направленных на развитие государственной и гражданской службы Татарстана. Контроль за исполнением указа возложен на департамент государственной службы и кадров при президенте РТ. Документ подписал президент республики Рустам Минниханов.

Эксперименты могут проводиться по инициативе как республики, так и госоргана. После проведения эксперимента его результаты в формате отчета направляются в департамент государственной службы и кадров при президенте РТ. Отчет должен включать в себя описание экспериментальных мероприятий, сведения о достигнутых целях и выполненных задачах, а еще предложения о повышении эффективности и совершенствовании нормативно-правового регулирования госслужбы.

Эксперименты проводятся в целях внедрения современных технологий управления, внедрения системы показателей оценки госслужащих, совершенствования оплаты труда, материального обеспечения госслужбы и в целом совершенствования госслужбы.



Маргарита Головатенко