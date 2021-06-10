Оператор «Северного потока-2» сообщил о техническом завершении строительства

Nord Stream 2 AG, оператор строительства «Северного потока 2», соединил воедино все части первой нитки газопровода и технически завершил его строительство. С пятницы компания приступает к пусконаладочным работам по заполнению трубы газом.

4 июня закончилась трубоукладка. Сегодня уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода соединились между собой. С завтрашнего дня стартуют пусконаладочные работы по заполнению газопровода газом, передает «РИА Новости».

Фото: скриншот/nord-stream2

Президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ 4 июня, объявил, что укладка труб по первой нитке газопровода завершилась.

