Ак Барс Банк стал организатором синдицированного «зеленого» кредита «Уралкалию» на $1,25 млрд

Ак Барс Банк выступил организатором сделки по предоставлению компании «Уралкалий» синдицированного «зеленого» кредита на сумму 1,25 млрд долларов США.

«Уралкалий» стал первым среди производителей минеральных удобрений в Центральной и Восточной Европе, кто подписал соглашение с 18 банками о получении крупнейшего в России и СНГ синдицированного кредита с привязкой к динамике показателей устойчивого развития.

Кредитная линия открыта сроком на 5 лет. Показатели устойчивого развития, к которым привязан кредит, охватывают вопросы экологии и безопасности деятельности компании.

Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование долговых обязательств и финансирование текущей деятельности «Уралкалия».

«Участие в проектах по ESG-финансированию является новым, важным шагом в развитии различных форм финансирования в банке. Мы надеемся, что средства, предоставленные Ак Барс Банком, послужат обеспечению безопасности производства и экологического развития. Мы высоко ценим, что ПАО «Уралкалий» выбрал нас в качестве одного из партнеров в этом кредите», — отметил директор дирекции инвестиционного бизнеса Ак Барс Банка Айдар Мухаметзянов.

«Уралкалий» — один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край).

ПАО «АК БАРС» БАНК

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