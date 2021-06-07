В Кремле призвали не разжигать ненависть из-за формы Украины на Евро-2020

В российском Кремле прокомментировали ситуацию вокруг формы сборной Украины на предстоящем чемпионате Европы — 2020 по футболу. Ранее украинцы презентовали экипировку с очертаниями границ страны, куда включили территорию Крыма.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не разжигать ненависть между странами из-за спортивных вопросов.

«Форма футболистов с очертаниями Крыма не подстегнет напряженность. Спорт есть спорт. Не надо разжигать ненависть», — сказали в Кремле.

Напомним, ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов вошел в топ-5 самых высокооплачиваемых тренеров команд-участников Евро-2020 по футболу.