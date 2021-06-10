Новости общества

11:35 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

На трассе М-12 от Москвы до Казани возведут 16 развязок

09:32, 10.06.2021
На трассе М-12 от Москвы до Казани возведут 16 развязок
Фото: pixabay.com

НТС одобрил предложение по возведению дополнительных развязок на трассе М-12 для связи с региональными дорогами, сообщает «Автодор».

Точки устройства развязок с крупными трассами уже определены:

  • на пересечении с Северо-Восточной хордой Москвы,
  • с Центральной кольцевой автомобильной дорогой (ЦКАД),
  • А-108 «Московское большое кольцо»,
  • с региональной дорогой 17К-2 Муром — М-7 «Волга»,
  • с Р-158 Нижний Новгород — Арзамас — Саранск — Исса — Пенза — Саратов,
  • с 22К-0162 Работки — Порецкое,
  • с 97К-001 Чебоксары — Сурское,
  • с А-151 Цивильск — Ульяновск,
  • с Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск,
  • с 16К-0674 Казань — Ульяновск — Камское Устье,
  • с 16К-1063 Столбище — Атабаево,
  • с Р-239 Казань — Оренбург,
  • с 16К-1091 Сорочьи горы — Шали.

Дополнительно от регионов поступили еще предложения по строительству дополнительных развязок. Их организуют в местах, где региональные трассы пройдут путепроводами над М-12. Проектировщики предусмотрят три дополнительных развязки, которые позволят заехать на региональную сеть и развернуться на трассе М-12 в обратном направлении:

  • на 193-м км М-12 на пересечении с 17Н-7 Драчево — Бутылицы — Меленки во Владимирской области;
  • на 300-м км М-12 в Нижегородской области (автомобилисты смогут съехать с дороги 22К-0036 Павлово — Сосновское — Лесуново — Мухтолово — Саконы в направлении Сарова и Дивеево);
  • на 628-м км трассы в Татарстане обеспечат связь с 16К-0925 Большие Кайбицы — Камылово.
Фото: realnoevremya.ru

В апреле «Реальное время» сообщало, сколько средств вложит республика в строительство и реконструкцию дорог.

Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также