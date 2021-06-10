На трассе М-12 от Москвы до Казани возведут 16 развязок

НТС одобрил предложение по возведению дополнительных развязок на трассе М-12 для связи с региональными дорогами, сообщает «Автодор».



Точки устройства развязок с крупными трассами уже определены:

на пересечении с Северо-Восточной хордой Москвы,

с Центральной кольцевой автомобильной дорогой (ЦКАД),

А-108 «Московское большое кольцо»,

с региональной дорогой 17К-2 Муром — М-7 «Волга»,

с Р-158 Нижний Новгород — Арзамас — Саранск — Исса — Пенза — Саратов,

с 22К-0162 Работки — Порецкое,

с 97К-001 Чебоксары — Сурское,

с А-151 Цивильск — Ульяновск,

с Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск,

с 16К-0674 Казань — Ульяновск — Камское Устье,

с 16К-1063 Столбище — Атабаево,

с Р-239 Казань — Оренбург,

с 16К-1091 Сорочьи горы — Шали.

Дополнительно от регионов поступили еще предложения по строительству дополнительных развязок. Их организуют в местах, где региональные трассы пройдут путепроводами над М-12. Проектировщики предусмотрят три дополнительных развязки, которые позволят заехать на региональную сеть и развернуться на трассе М-12 в обратном направлении:

на 193-м км М-12 на пересечении с 17Н-7 Драчево — Бутылицы — Меленки во Владимирской области;

на 300-м км М-12 в Нижегородской области (автомобилисты смогут съехать с дороги 22К-0036 Павлово — Сосновское — Лесуново — Мухтолово — Саконы в направлении Сарова и Дивеево);

на 628-м км трассы в Татарстане обеспечат связь с 16К-0925 Большие Кайбицы — Камылово.

Фото: realnoevremya.ru

В апреле «Реальное время» сообщало, сколько средств вложит республика в строительство и реконструкцию дорог.

Маргарита Головатенко