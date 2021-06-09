«АлоэВера» сообщила об отмене концерта в Казани: солистка группы — жена политика Ильи Яшина

Музыкальной группе «АлоэВера» пришлось отменить концерт в Казани и выступление в Санкт-Петербурге в рамках фестиваля Stereoleto. Об этом сообщила солистка группы и жена московского политика Ильи Яшина Вера Мусаелян.

Концерт в столице Татарстана должен был пройти 10 июля в баре «Соль». Мусаелян пообещала вернуть билеты купившим или провести новое мероприятие в заведении в Нижнем Новгороде.

В своем посте артистка намекнула, что считает возможной причиной отмены концертов деятельность своего супруга.

В марте в Башкирии сорвался концерт известного татарского певца Фирдуса Тямаева. По словам артиста, об отмене мероприятия стало известно за час до его начала.