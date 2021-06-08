Татарстанцы получат доступ к электронной национальной библиотеке Якутии

В Татарстане завтра, 9 июня, в рамках Дней республики Саха (Якутия) пройдет торжественный запуск точки доступа к электронной библиотеке Национальной библиотеки Якутии. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Точка доступа будет находиться в нацбиблиотеке Татарстана. Посетители смогут получить доступ к оцифрованному фонду библиотеки Якутии.

Электронная библиотека национальной библиотеки Республики Саха (Якутии)— это информационная система, которая предоставляет доступ к оцифрованному фонду состоящему из более 50 тысяч документов в т. ч. на якутском, русском, английском языках.

Сейчас подобные точки доступа уже есть в национальной академической библиотеке Казахстана, постоянном представительстве Республики Саха (Якутия) по ДФО во Владивостоке, постоянных представительствах РС(Я) при президенте РФ в Москве и Санкт-Петербурге.

В конце мая в казанский музей-мемориал Великой Отечественной войны и в Национальную библиотеку РТ передали уникальное издание «Имена героев на карте России».



Татьяна Леухина