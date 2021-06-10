Новости общества

11:33 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане вновь ожидаются дожди, грозы и до +28 градусов

05:28, 10.06.2021
Сегодня в Татарстане вновь ожидаются дожди, грозы и до +28 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В четверг, 10 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-восточный, восточный умеренный, при грозе сильный с порывами до 15—18 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +23 до +28 градусов. В Казани — от +24°С до +26°С. В Набережных Челнах столбики термометров поднимутся до +23—27 градусов.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также