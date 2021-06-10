Сегодня в Татарстане вновь ожидаются дожди, грозы и до +28 градусов
В четверг, 10 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер северо-восточный, восточный умеренный, при грозе сильный с порывами до 15—18 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем температура воздуха составит от +23 до +28 градусов. В Казани — от +24°С до +26°С. В Набережных Челнах столбики термометров поднимутся до +23—27 градусов.Общество Татарстан
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