«Банк Казани» с «АйДиСистемс» автоматизировали процесс розыска счетов по запросам от ФССП России

Перед банком стояла задача автоматизировать электронный обмен документами с ФССП России в части розыска средств должников и снизить нагрузку на операционный отдел.

Директор департамента информационных технологий ООО КБЭР «Банк Казани» Адель Мухаметзянов высоко оценивает результаты совместной работы:

«Выбор технологического партнера и решения для реализации мы сделали в пользу ООО «АйДиСистемс», поскольку система «iDБанк» используется в нашем банке уже 6 лет и с компанией нас связывают длительные и доверительные отношения».

Благодаря четкой и слаженной работе команды ООО «АйДиСистемс» проект был успешно реализован всего за три месяца, в течение которых специалисты «АйДиСистемс» провели интеграцию системы автоматического поиска счетов, формирования и отправки ответов в ФССП.

С момента запуска проекта удалось практически полностью отказаться от бумажного документооборота и перейти на ЭДО, что позволило существенно сократить время обработки входящих запросов и исключило «человеческий фактор». Нагрузка на операционный отдел существенно снизилась, внимание и время специалистов отдаются более приоритетным задачам.

Хочется особо отметить скорость интеграции, уровень и качество технической поддержки ООО «АйДиСистемс». При возникновении проблем специалисты компании помогают решить любые вопросы в максимально короткие сроки.



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