«Банк Казани» с «АйДиСистемс» автоматизировали процесс розыска счетов по запросам от ФССП России
Перед банком стояла задача автоматизировать электронный обмен документами с ФССП России в части розыска средств должников и снизить нагрузку на операционный отдел.
Директор департамента информационных технологий ООО КБЭР «Банк Казани» Адель Мухаметзянов высоко оценивает результаты совместной работы:
«Выбор технологического партнера и решения для реализации мы сделали в пользу ООО «АйДиСистемс», поскольку система «iDБанк» используется в нашем банке уже 6 лет и с компанией нас связывают длительные и доверительные отношения».
Благодаря четкой и слаженной работе команды ООО «АйДиСистемс» проект был успешно реализован всего за три месяца, в течение которых специалисты «АйДиСистемс» провели интеграцию системы автоматического поиска счетов, формирования и отправки ответов в ФССП.
С момента запуска проекта удалось практически полностью отказаться от бумажного документооборота и перейти на ЭДО, что позволило существенно сократить время обработки входящих запросов и исключило «человеческий фактор». Нагрузка на операционный отдел существенно снизилась, внимание и время специалистов отдаются более приоритетным задачам.
Хочется особо отметить скорость интеграции, уровень и качество технической поддержки ООО «АйДиСистемс». При возникновении проблем специалисты компании помогают решить любые вопросы в максимально короткие сроки.
Справка
О компании:
iDSystems (ООО «Инновейтив Диджитал Системс») специализируется на разработке и распространении на банковском рынке программных продуктов, обеспечивающих обмен документами в электронном виде между организациями финансовой сферы и государственными органами.
По состоянию на январь 2021 года клиентами компания iDSystems являются более 160 кредитных организаций, из них 53 банка из рейтинга TOP-100 по величине активов, согласно данным ЦБ РФ, что составляет более 30% банков, работающих на российском финансовом рынке.
iDSystems выступает технологическим партнером НП НСФР («Национальный совет финансового рынка») в основной деятельности и при проведении пилотных взаимодействий с ведомствами.
Организационно компания iDSystems входит в консорциум iCAM.
О Банке:
ООО КБЭР «Банк Казани» — универсальный региональный коммерческий банк, основанный в 1990 году и являющийся старейшим финансовым учреждением столицы. Участниками банка являются Муниципальное казенное учреждение «Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани» и российская лизинговая компания «Лизинг-Трейд».
Основные продукты — комплексное банковское обслуживание предпринимателей и юридических лиц, платежные операции, депозиты, а также целевое и потребительское кредитование, вклады и переводы.
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