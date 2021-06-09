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Выплаты россиянам будут автоматически начисляться через госуслуги

06:36, 09.06.2021 1
Выплаты россиянам будут автоматически начисляться через госуслуги
Фото: pixabay.com

Россияне смогут получить некоторые социальные выплаты без подачи заявлений через портал государственных услуг, сообщают «Известия» со ссылкой на Минтруд.

Речь идет о мерах поддержки, которые связаны с наступлением таких жизненных событий, как рождение ребенка, наступление пенсионного возраста и прочее. Выплаты нуждающимся, например пособия по безработице, будут начислять по заявлению, но тогда не нужно будет предоставлять дополнительные справки.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле поручил предоставить гражданам возможность оформлять социальные выплаты на портале госуслуг начиная с 2022 года. Эта функция заработает в рамках внедрения принципов социального казначейства. С помощью этой модели хотят увеличить адресность пособий. Полностью новая модель должна заработать в 2025-м.

Система объединит информацию с систем на платформе Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО).

Фото: pixabay.com

С 11 мая в России упростили меры господдержки — регионы теперь могут использовать Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), которая позволяет оказывать меры социальной поддержки в беззаявительном порядке или по заявлению.

Маргарита Головатенко
ОбществоТехнологииITЭкономикаБюджет
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:07
    Госсуслуги радуют молодцы ! ещё выдачу пенсий заберите и закройте Пенс.фонд он неэффективен !
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