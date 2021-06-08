В Челнах обустроят второй городской пляж на берегу Камы

В Набережных Челнах власти города обустроят второй городской пляж на берегу Камы в парке «Прибрежный». Об этом рассказал первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев.

В Челнах жители города облюбовали неофициальный пляж в районе улицы Центральной на ГЭСе и около лодочной станции «Навигатор». В прошлом году власти города отремонтировали дорогу к лодочной станции, береговую территорию оборудовали спасательными постами, установили контейнеры для мусора. По словам Зуева, если обустраивать здесь пляж, придется или снести, или прекратить работу лодочной станции.

«Поэтому рассматриваем под пляж другие места в том же районе — в парке «Прибрежный», где бы имелись условия для этого: качество воды, состояние дна», — передают слова Зуева «Челнинские известия».

Когда именно откроют новый пляж, чиновник не сообщил.



Ольга Плешкова