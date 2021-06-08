Бизнес потребовал отменить статью КоАП Татарстана

Аптечная сеть ООО «Ригла» обратилась в Верховный суд Татарстана с требованием о признании недействующей ст. 3.6 КоАП «Нарушение муниципальных правил благоустройства территорий поселений и городских округов, муниципальных правил обращения с отходами» из-за слишком высоких штрафов, сообщает «Коммерсант».



Казанские власти оштрафовали компанию за неуборку снега и отсутствие вывески. Суд решил привлечь к делу президента республики Рустама Минниханова, поскольку он подписывает все региональные законы. Бизнес пытался отменить эту статью еще в 2007 году, но суд встал на сторону властей.

«Ригла» пояснила, что коммунальные службы повредили вывеску во время уборки, и пока аптека готовила новую, ей выписали штраф в 100 тысяч. Второй штраф выписали в размере 200 тысяч за снег на вывеске после сильного снегопада. Решения сейчас находятся в процессе обжалования.

В компании считают, что статья не определяет объективную сторону правонарушений, в ней отсутствуют сроки, в течение которых должны быть устранены нарушения, и штрафы чрезмерно высокие — до 1 млн рублей.

Маргарита Головатенко