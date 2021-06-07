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В Татарстане на участке трассы Казань — Оренбург ограничили проезд большегрузов

09:26, 07.06.2021
В Татарстане на участке трассы Казань — Оренбург ограничили проезд большегрузов
Фото: pixabay.com

С 7 июня на путепроводе транспортной развязки на 20-м км автодороги Казань — Оренбург ограничили движение грузовиков с массой более 15 тонн. Об этом сообщило ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Ограничение связано с бетонированием пролетных строений строящегося нового путепровода в рамках реконструкции к аэропорту Казани. Оно продлится до 11 июня 2021 года.

Из Казани в аэропорт движение грузовиков осуществляется штатно, а обратно — по двум маршрутам:

  • аэропорт — транспортная развязка на 20 км автомобильной дороги Казань — Оренбург в направлении Чистополя — Обухово — Арышхазда — М-7 «Волга» — Казань;
  • аэропорт — Столбище — Усады — Казань.

Большегрузы, движущиеся из Чистополя в Казань, должны объезжать по двум маршрутам:

  • Обухово — Арышхазда — М-7 «Волга» — Казань;
  • Сокуры — Кирби — Травкино — Столбище — Усады — Казань.

При движении из Казани в Чистополь объезд осуществляется по маршруту: Казань — аэропорт (развернуться в обратном направлении на кольце) — транспортная развязка на 20 км автомобильной дороги Казань — Оренбург — Чистополь.

Недавно в Татарстане ограничили движение большегрузов на мосту через реку Свиягу на 757-м км трассы М-7.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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