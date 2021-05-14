В Татарстане ограничили движение большегрузов на мосту через Свиягу

В Татарстане ограничили движение большегрузов на мосту через реку Свиягу на 757-м км трассы М-7. Об этом сообщается на сайте «Волго-Вятскуправтодора».

Причина неудобств связана со снижением несущей способности искусственного сооружения, поясняет пресс-служба.

Ограничения введены с 13 мая для транспортных средств с массой более 20 тонн. На участке организовали реверсивное светофорное движение. Между автомобилями должен соблюдаться интервал не менее 30 м. Требования дорожных знаков «Волго-Вятскуправтодор» просит соблюдать неукоснительно.

Ранее на М-12 начали готовить подходы к будущему мосту через Свиягу в Татарстане. По планам проектировщиков, мост будет установлен на свайном основании из монолитного железобетона. Мост протяженностью 1 360 метра и шириной 20 метров будет иметь в каждую сторону по две полосы и свяжет Кайбицкий и Апастовский районы с Верхнеуслонским.

Ольга Плешкова