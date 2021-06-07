Три татарстанских театра победили в конкурсе театрального искусства

Фото: ru.wikipedia.org / Ti zet

Три театра Татарстана стали победителями конкурса, посвященного развитию современной драматургии и театрального искусства. Так, победителями признали драматический театр им. Аяза Гыйлязова в Челнах, казанский театр драмы и комедии им. К. Тинчурина и Альметьевский татарский государственный драматический театр.



Конкурс был организован комиссией при президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка и Союзом театральных деятелей РТ. Победителям вручили сертификаты на сумму 600 тысяч рублей каждый, их театры смогут потратить на постановку пьес уже в этом году, сообщают Chelny-biz.

Фото: ru.wikipedia.org / Zahidulla

В Набережных Челнах проходит фестиваль театров малых городов России. С 2 по 9 июня здесь показывают спектакли театры из 16 населенных пунктов страны. В фестивале участвуют театры из Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, Пермского и Красноярского краев, Ленинградской, Псковской, Свердловской, Кемеровской, Самарской, Ростовской, Иркутской и Липецкой областей.

Маргарита Головатенко