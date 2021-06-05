Moody’s сообщил о риске отключения в России международных платежных систем

Международное рейтинговое агентство Moody’s заявило о риске отключения России от международных платежных систем, сообщает ТАСС.



Экономика РФ показывает неустойчивость, это касается и условий пандемии. Низкий уровень госдолга тоже благоприятен. Однако уровень внешних и внутренних инвестиций — ниже из-за санкционного давления. Все это, считают в агентстве, служит препятствием для возможностей бюджета России и ограничивает гибкость финансирования, что сказывается и на ее финансовой устойчивости. На руку России не играет и ограничение доступа к технологическим ноу-хау.

Все эти условия в совокупности служат основанием полагать, что Россию могут отключить от международных платежных систем. В Moody's отметили, что эти шаги — маловероятны, но возможные новые ограничения по доступу России к международным платежным системам «увеличивают неопределенность».

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В июне в Госдуме высказывались о вероятности отключения России от платежной системы SWIFT. Отключение считают маловероятным, поскольку это будет неблагоприятно не только для российских организаций, но и для зарубежных компаний.

Маргарита Головатенко