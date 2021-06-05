Новости экономики

18:28 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Moody’s сообщил о риске отключения в России международных платежных систем

19:39, 05.06.2021 1
Moody’s сообщил о риске отключения в России международных платежных систем
Фото: pixabay.com

Международное рейтинговое агентство Moody’s заявило о риске отключения России от международных платежных систем, сообщает ТАСС.

Экономика РФ показывает неустойчивость, это касается и условий пандемии. Низкий уровень госдолга тоже благоприятен. Однако уровень внешних и внутренних инвестиций — ниже из-за санкционного давления. Все это, считают в агентстве, служит препятствием для возможностей бюджета России и ограничивает гибкость финансирования, что сказывается и на ее финансовой устойчивости. На руку России не играет и ограничение доступа к технологическим ноу-хау.

Все эти условия в совокупности служат основанием полагать, что Россию могут отключить от международных платежных систем. В Moody's отметили, что эти шаги — маловероятны, но возможные новые ограничения по доступу России к международным платежным системам «увеличивают неопределенность».

Фото: pixabay.com

В июне в Госдуме высказывались о вероятности отключения России от платежной системы SWIFT. Отключение считают маловероятным, поскольку это будет неблагоприятно не только для российских организаций, но и для зарубежных компаний.

Маргарита Головатенко
ЭкономикаОбщество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 06 июн
    Пока ЦБ не будет напрямую кредитовать свою экономику как во всех развитых странах никакие кредиты из за рубежа России не помогут.Когда ЦБ дает банкам под 7% а они предприятиям под 20% о каком развитии экономики идет речь, в ЕС 3-4% у нас 20%.А курс рубля приравнен к валютным поступлениям а не к ВВП собственной экономике это просто колониальная политика властей РФ когда отключат SWIFT будет абзац для простых людей? у которых нет долларовых счетов за бугром.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок