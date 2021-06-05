Путин рассказал, когда россияне смогут свободно путешествовать

Граждане России смогут свободно путешествовать после достижения 60-процентной иммунизации. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главными редакторами международных агентств в рамках ПМЭФ.

«После этого можно будет говорить о более широком доступе на нашу территорию и о том, что наши граждане тоже смогут ездить более свободно в другие страны, в том числе европейские», — приводит слова Путина «РИА Новости».

С 10 июня Россия возобновит взаимные перелеты с восемью государствами. Регулярные перелеты возобновятся в Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко, Хорватию. Также запустят чартерный рейс в Албанию по маршруту Москва — Тирана один раз в неделю.

Ольга Плешкова