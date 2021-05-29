Разработчик препарата от COVID-19 «МИР-19» рассказал, в чем уникальность лекарства

В России запатентовали первый в мире препарат, который обладает специфическим этиотропным противовирусным действием в отношении вируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19. Этот препарат уникален, он работает на основе механизма интерференции РНК, рассказал директор Института иммунологии ФМБА России, ученый-иммунолог, член-корреспондент РАН Муса Хаитов.

Он отметил, что российским ученым было «очень любопытно и приятно» узнать, что «еще один очень сильный коллектив — ученые из Австралии и США — разработали сходный препарат», который также действует на основе механизма интерференции РНК. Однако разница в этих лекарствах все же есть.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— У нас это ингаляционное введение посредством небулайзера непосредственно в верхние и нижние дыхательные пути, там, где непосредственно реплицируется вирус. У них же это внутривенная доставка при помощи липосом, — передает RT слова ученого.

В апреле федеральное медико-биологическое агентство России получило патент на препарат для лечения и профилактики коронавирусной инфекции «МИР-19».



Татьяна Леухина