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Разработчик препарата от COVID-19 «МИР-19» рассказал, в чем уникальность лекарства

16:59, 29.05.2021 1
Разработчик препарата от COVID-19 «МИР-19» рассказал, в чем уникальность лекарства
Фото: mos.ru

В России запатентовали первый в мире препарат, который обладает специфическим этиотропным противовирусным действием в отношении вируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19. Этот препарат уникален, он работает на основе механизма интерференции РНК, рассказал директор Института иммунологии ФМБА России, ученый-иммунолог, член-корреспондент РАН Муса Хаитов.

Он отметил, что российским ученым было «очень любопытно и приятно» узнать, что «еще один очень сильный коллектив — ученые из Австралии и США — разработали сходный препарат», который также действует на основе механизма интерференции РНК. Однако разница в этих лекарствах все же есть.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— У нас это ингаляционное введение посредством небулайзера непосредственно в верхние и нижние дыхательные пути, там, где непосредственно реплицируется вирус. У них же это внутривенная доставка при помощи липосом, — передает RT слова ученого.

В апреле федеральное медико-биологическое агентство России получило патент на препарат для лечения и профилактики коронавирусной инфекции «МИР-19».

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 31 май
    Скворцова еще 24 окт. 20 г. докладывала Путину о "супер-пупер" препарате...
    И что? Народ мрет ежедневно по 400 чел., и конца-края не видно...
    Верится с трудом... Или не верится.
    Я сам - вакцинировался.
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