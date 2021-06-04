В Казани частично закроют для движения проезжую часть по улице М. Горького

В Казани частично закроют для движения проезжую часть по улице М. Горького. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

С 7 по 13 июня будет закрыт тротуар, а с 8 по 11 июня — проезжая часть. Напротив здания №6 и возле здания №9 будут проводиться ремонтные работы.

В Казани по Оренбургскому тракту с 7 по 9 июня частично ограничат движение из-за проведения ремонтных работ.



Алексей Нечаев