«Таттелеком» проведет первый собственный хакатон с призовым фондом в 600 тысяч рублей

Фото: предоставлено компанией «Таттелеком»

Компания «Таттелеком» организует в Казани хакатон «ТТК 2.0» для разработчиков, аналитиков и других специалистов из смежных областей (18+). Мероприятие пройдет с 18 по 20 июня в рамках подготовки к Международному форуму Kazan Digital Week 2021 в серии хакатон-соревнований Digital Superhero.



Треки хакатона «ТТК 2.0» предполагают разработку решений по системам бесключевого доступа, анализу и обработке фотографий, обработке голосовых файлов.

Участники хакатона получат возможность довести идею до рабочего прототипа, расширить круг своих контактов и найти единомышленников.

Для поощрения победителей предусмотрен призовой фонд в размере 600 000 рублей. Помимо денежных вознаграждений, победители хакатона получат возможность трудоустроиться в группу компаний «Таттелеком». Из классического оператора связи сегодня «Таттелеком» трансформируется в крупного провайдера цифровых услуг, «умных» решений и разработчика проектов, основанных на использовании самых современных систем коммуникаций и big data. Поэтому компания усиливает собственный блок разработки.

Регистрация на хакатон открыта до 10.00 утра 10 июня 2021 по ссылке. Там же можно получить более подробную информацию. Количество команд-участников ограничено.

Партнерский материал