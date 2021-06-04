В Татарстане выявлен 31 новый случай коронавирусной инфекции

В Татарстане зарегистрирован сегодня 31 новый случай коронавирусной инфекции. Всего в республике выявлено 21 604 случая заболевания. За сутки выздоровели 29 человек.

Темп прироста составляет 1,1%. В Роспотребнадзоре назвали ситуацию стабильной, однако настораживает, что она не меняется.

«Нас волнует, что ситуация не меняется последние 2 месяца, в апреле — мае мы стоим на количестве в 33-34 случая. И это будет продолжаться какое-то время, так как среди нас еще много непривитых лиц», — сообщила сегодня глава Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина.

В республике вакцинировано в общей сложности 385 106 человек, из них 270 тысяч получили вторую прививку. За неделю от коронавируса привились 37 тысяч человек. Пункты вакцинации работают на всех станциях метро, кроме Аметьево и Кремлевской, добавил заместитель министра здравоохранения Татарстана — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Вчера в Татарстане за сутки коронавирусом заразились еще 30 человек.

Ольга Плешкова