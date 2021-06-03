В Татарстане за сутки коронавирусом заразились еще 30 человек

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 30 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 3 июня в Татарстане зарегистрировано 21 573 случая COVID-19. Выздоровело за весь период 18 632 человека, в том числе 30 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 502 человека.

Фото: realnoevremya.ru

Сутками ранее в Татарстане было выявлено 29 новых заболевших коронавирусом.

Маргарита Головатенко