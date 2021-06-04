Трассу М-12 Москва — Казань — Екатеринбург проложат через Башкирию

Трассу М-12 Москва — Казань — Екатеринбург проложат через Башкирию. Об этом рассказал глава Башкирии Радий Хабиров на площадке Петербургского международного экономического форума.

На встрече с председателем правления государственной компании «Российские автомобильные дороги» («Автодор») Вячеславом Петушенко Хабиров заявил, что Минтранс России поддержал предложенный вариант прохождения новой трассы через северо-западные районы РБ.

«Мы признательны федеральному Министерству транспорта за поддержку нашей инициативы о том, чтобы скоростная магистраль Казань — Екатеринбург прошла по территории Башкортостана, — отметил Радий Хабиров. — Реализация проекта позволит значительно сократить время в пути, снизить транспортные издержки, повысить качество перевозок, расширить и улучшить внешнеторговые связи», — передает слова Хабирова пресс-служба главы РБ.

Хабиров добавил, что республика готова оказать всю необходимую поддержку по отводу земель и подготовке необходимой документации для строительства новой дороги



Ольга Плешкова