В Татарстане выявлено 29 новых заболевших коронавирусом

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 29 новых случаев COVID-19. Всего на 2 июня в республике зарегистрировано 21 543 случая заражения коронавирусом.

Выздоровело за весь период 18 602 человека, в том числе 58 — за минувшие сутки. Умерли за весь период ровно 502 человека, из которых 2 — за последние сутки.

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Ольга Плешкова