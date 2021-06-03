Исполком Казани исполнил прошлогоднее требование прокуратуры создать маневренный жилищный фонд
Каждому выделят по 6 кв. м и оплатят коммуналку
Исполком Казани исполнил еще прошлогоднее требование прокуратуры и создал маневренный жилищный фонд — для временного проживания оставшихся без жилья людей. Контролировать создание фонда будет Искандер Гиниятуллин, замруководителя исполкома, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты.
На жилье смогут претендовать несколько категорий граждан:
- если проводится капремонт или реконструкция дома, в котором находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам социального найма;
- если единственное жилье стало непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств;
- если банк забрал единственное жилье, взятое в ипотеку или за счет займа;
- если жилье стало непригодным для проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
Соответственно, договоры найма заключаются до завершения капремонта, предоставления нового жилья и после продажи жилых помещений, на которые было обращено взыскание.
Фонд будет формироваться из находящихся в муниципальной собственности свободных и приобретенных за счет средств бюджета жилых помещений. Они не подлежат приватизации, обмену, отчуждению и сдаче в аренду. Точный список объектов пока не раскрывается, он будет утверждаться постановлением исполкома.
Все расходы на содержание, текущий ремонт и оплату жилищно-коммунальных услуг возьмет на себя Комитет ЖКХ. На каждого человека полагается не менее 6 квадратных метров.
Заявителю могут отказать в предоставлении жилого помещения маневренного фонда в случаях, если тот не представил некоторые документы, полный список которых можно посмотреть в постановлении, или же они оказались недостоверными. Ну или у одного из членов семьи вдруг обнаружится право собственности или пользования другим жилым помещением.
«Мы удовлетворены этим решением»
Создать маневренный жилищный фонд исполком решил не просто так, а после требования прокуратуры. Причем сначала представление ведомства было отклонено, и прокурорам пришлось идти в суд.
Требования прокуратуры о признании бездействия и обязательстве создать маневренный жилищный фонд судом удовлетворены в полном объеме. Но исполком до последнего не хотел исполнять это решение и обжаловал его в Верховном суде.
— Судебная коллегия по административным делам Верховного суда Республики Татарстан оставила решение суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу ответчика — без удовлетворения, — сообщала тогда прокуратура.
Как рассказал «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, муниципалитет выполнил требования прокуратуры и устранил нарушения закона.
— Мы удовлетворены этим решением, — отметил он.
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