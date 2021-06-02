В сельском поселении Лениногорского района РТ установили карантин в связи с бешенством животных

На территории Тимяшевского сельского поселения Лениногорского района Татарстана ввели карантин в связи с заболеванием бешенством животных. Соответствующий указ 29 мая подписал президент республики Рустам Минниханов.

Эпизоотический очаг находится на территории личного подсобного хозяйства по ул. Утыз Имяни, 53 села Тимяшево.

На территории эпизоотического очага, согласно указу, запрещается лечение больных восприимчивых животных, их ввоз и вывоз, посещении этой территории посторонними лицами, кроме специалистов.

Фото: pxhere.com

В населенном пункте на время карантина нельзя проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением животных, отлавливать зверей для вывоза в зоопарки.

Карантин подлежит отмене спустя 60 дней после убоя последнего животного, у которого может быть бешенство. Указ вступает в силу со дня его подписания.

В конце апреля карантин ввели на территории Краснокадкинского сельского поселения Нижнекамского района.



Татьяна Леухина