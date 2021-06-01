Татарстанцев предупредили о сильном порывистом ветре в среду

В Татарстане в среду, 2 июня, ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Местами на территории республики прогнозируется сильный северо-восточный ветер порывами до 15—16 м/с.

Ночью ожидается до +5... +10 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +17... +22 градусов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера в Гидрометцентре РТ рассказали, что в республике потеплеет к концу недели: в субботу ожидается до +27 градусов.

Руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд спрогнозировал теплый и не слишком дождливый первый месяц лета в России. В Поволжье и южной половине Урала прогнозируется дефицит осадков.

Татьяна Леухина