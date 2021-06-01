В Гидрометцентре России пообещали теплый и не слишком дождливый июнь

В этом году июнь ожидается теплым и не слишком дождливым. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

На европейской территории страны температура прогнозируется около нормы и чуть-чуть выше нормы. Значительные погодные аномалии ожидаются на севере Якутии и в центральных ее районах.

— То есть к востоку от Урала температура выше нормы прогнозируется практически повсеместно, — передает его слова ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Избытка осадков в этом месяце не ожидается. В Поволжье и южной половине Урала прогнозируется их дефицит.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в республику в выходные дни придет потепление до +27 градусов.

Татьяна Леухина