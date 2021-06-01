Жители Казани назвали цели «детских» накоплений

58% жителей Казани считают, что в наше время надо копить деньги на поддержку детей. Сумму накоплений в среднем казанцы оценивают в 5,2 млн рублей, выяснила компания «Сбербанк страхование жизни» накануне Международного дня защиты детей.

Самая популярная цель «детских» накоплений у жителей Казани ― оплата образования. В ходе исследования, проведенного в мае 2021 года, такую цель назвали 64% участников опроса из этого города. 48% опрошенных считают необходимым откладывать, чтобы купить ребенку квартиру, 37% ― на лечение детей, по 23% ― «чтобы у детей были деньги, когда они вырастут», и для передачи сбережений по наследству.

Суммы накоплений, которые обеспечили бы достойное будущее потомству, жители разных городов оценивают по-разному. Самые высокие оценки в Москве и Санкт-Петербурге: 13,2 млн и 11,1 млн рублей соответственно. В Казани эта сумма составляет 5,2 млн рублей.

Как показал опрос, казанцы не только стремятся обеспечить детей накоплениями на будущие цели. 40% респондентов из Казани признали, что получают финансовую помощь от родителей и других старших родственников. 42% представителей старшего поколения этого города материально поддерживают и своих взрослых детей.

Формировать накопления для детей можно с помощью разных инструментов: депозита, брокерского или индивидуального инвестиционного счета, накопительного страхования жизни (НСЖ). Чтобы выбрать подходящий вариант, стоит ответить на несколько вопросов. Важно ли копить на счете, оформленном именно на ребенка? Готовы ли родители вкладывать в потенциально более доходные, но при этом более рисковые продукты или выберут меньший, но предсказуемый доход? Как будут защищены средства на период накоплений?

— Среди наших клиентов все большую популярность набирает накопительное страхование жизни (НСЖ). НСЖ хорошо подходит для долгосрочных накоплений: договор можно заключить на любой срок — в отличие, например, от депозита, который надо будет перекладывать по мере окончания и роста сбережений. По договору НСЖ ребенок гарантированно получит запланированную сумму к намеченному сроку. Даже если с родителями произойдут неблагоприятные события, страховая компания продолжит делать накопления. Кроме того, условия НСЖ стимулируют откладывать дисциплинированно и минимизируют риски потратить деньги не по назначению раньше намеченного срока, — отметила, Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка.

— Накопления для ребенка — это возможность позаботиться о его будущем благополучии. В любом отделении СберБанка в Казани можно оформить договор накопительного страхования жизни, который отлично справляется с задачей создания финансового резерва. По нашей новой программе «Билет в будущее» страховая защита распространяется не только на взрослого, но и на ребенка. Получить «билет в будущее» можно, формируя накопления в течение 5, 7, 10 или 15 лет, — прокомментировал Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»