Общественная палата Башкирии соберет заседание в связи с заявлением Мурзагулова об отставке

В аппарат Общественной палаты поступила просьба Ростислава Мурзагулова о созыве заседания палаты, сообщает пресс-служба Общественной палаты Башкирии.



Члены ОП РБ проведут заседание по поводу заявления Мурзагулова об отставке с поста председателя. Порядок проведения в скором времени определят, поскольку касательно подобных вопросов традиций пока не сложилось. Вопрос прорабатывается с учетом интересов гражданского общества. Вопрос с преемничеством еще не обсуждался.

Фото: vk.com/ufafc

Слухи об уходе Мурзагулова появились вчера, но в официальной группе Общественной палаты Башкирии в социальной сети опубликовали опровержение информации. Сегодня Мурзагулов сообщил о сложении полномочий в соцсетях, приложив заявление об уходе. Еще Мурзагулов уходит с поста главы совета директоров футбольного клуба «Уфа».

Маргарита Головатенко