«Единая Россия» подвела итоги праймериз в Татарстане

Сегодня, 31 мая, региональный оргкомитет по проведению предварительного голосования «Единой России» подвел итоги праймериз в Татарстане. Об этом сообщается на сайте партии.

Наибольшее число голосов набрали: действующие депутаты Госдумы РФ Айрат Фаррахов, Ирек Богуславский, Ольга Павлова, Марат Бариев, Мурад Гадыльшин, депутаты Госсовета РТ Татьяна Ларионова, Геннадий Глушков, главы районов Айдар Метшин, Рустам Калимуллин, Анатолий Иванов, Вячеслав Козлов, постоянный представитель РТ в Башкортостане Юсуп Якубов, заместитель руководителя аппарата президента РТ Александр Терентьев, заместитель руководителя управления кадровой политики «Единой России» Ильнар Гирфанов, заместитель генерального директора Фонда инвестиционного развития территорий Руслан Гаджиев.

Фото: tatarstan.er.ru

В одномандатных округах победили депутаты Госсовета РТ Илья Вольфсон, Марат Нуриев, депутаты Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов, Олег Морозов, Альфия Когогина, заместитель генерального директора ПАО «Татнефть» Азат Ягафаров.

Всего для участия в предварительном голосовании выдвинулись 96 кандидатов. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, утвердят на Съезде 19 июня в Москве.

Предварительное голосование проходило с 24 по 30 мая. В Татарстане в предварительном голосовании приняли участие 378 480 выборщиков, или 12,9% от всех избирателей республики. Голосование в республике прошло без нарушений.

Татьяна Леухина