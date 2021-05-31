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СМИ: водитель из Татарстана погиб при столкновении с лосем под Саратовом

17:13, 31.05.2021
СМИ: водитель из Татарстана погиб при столкновении с лосем под Саратовом
Фото: ojm.tatarstan.ru

В Саратовской области легковушка столкнулась с лосем. В результате ДТП водитель и животное погибли.

По предварительным данным, мужчина 1978 года рождения ехал на машине ВАЗ-11183 с номерами Татарстана и сбил лося.

Авария произошла утром в Воскресенском районе области на 245-м км автодороги Сызрань — Волгоград, передает «Интерфакс».

В декабре прошлого года в Татарстане под колеса автомобилей попали четыре лося. Все они погибли.

АвтоПроисшествияБизнесТранспорт Татарстан
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