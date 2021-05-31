СМИ: водитель из Татарстана погиб при столкновении с лосем под Саратовом
В Саратовской области легковушка столкнулась с лосем. В результате ДТП водитель и животное погибли.
По предварительным данным, мужчина 1978 года рождения ехал на машине ВАЗ-11183 с номерами Татарстана и сбил лося.
Авария произошла утром в Воскресенском районе области на 245-м км автодороги Сызрань — Волгоград, передает «Интерфакс».
В декабре прошлого года в Татарстане под колеса автомобилей попали четыре лося. Все они погибли.АвтоПроисшествияБизнесТранспорт Татарстан
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