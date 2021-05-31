В Татарстане переименовали ряд психоневрологических интернатов
В Татарстане переименовали несколько психоневрологических интернатов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации РТ.
Сменили названия следующие учреждения: «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат», «Чистопольский психоневрологический интернат», «Елабужский психоневрологический интернат», «Зеленодольский психоневрологический интернат», «Камско-Полянский психоневрологический интернат с применением современных медико-социальных технологий реабилитации», «Казанский психоневрологический интернат».
Теперь они будут называться «дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства». За 90 дней Минтруд РТ должен внести эти изменения в названия.
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