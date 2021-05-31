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В Татарстане переименовали ряд психоневрологических интернатов

15:35, 31.05.2021 2
В Татарстане переименовали ряд психоневрологических интернатов
Фото: Максим Платонов

В Татарстане переименовали несколько психоневрологических интернатов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации РТ.

Сменили названия следующие учреждения: «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат», «Чистопольский психоневрологический интернат», «Елабужский психоневрологический интернат», «Зеленодольский психоневрологический интернат», «Камско-Полянский психоневрологический интернат с применением современных медико-социальных технологий реабилитации», «Казанский психоневрологический интернат».

Теперь они будут называться «дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства». За 90 дней Минтруд РТ должен внести эти изменения в названия.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 31 май
    От перестановки слагаемых сумма не меняется
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  • Анонимно 31 май
    Лучше помогли бы материал но через питание , медобслуживание и т.д
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