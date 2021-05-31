Юные альметьевские футболисты поедут в гости к легендарной «Барселоне»

Фото: предоставлено пресс-службой компании «МегаФон»

Спортсмены из Альметьевска стали чемпионами соревнований «Будущее зависит от тебя» среди команд детских домов и школ-интернатов. Главным призом для юных игроков стала путевка в футбольную академию клуба «Барселона».

Финальные игры соревнований прошли с 26 по 28 мая в Сочи и собрали 18 команд мальчишек и девчонок 11—16 лет из 12 регионов России и из Республики Таджикистан. Игры прошли в двух возрастных категориях. В старшей в самом начале первого тайма сборные «Содействие» (Уссурийск) и «Юность» (Брянская область) обменялись голами, и этот счет долгое время оставался неизменным, пока в середине второго тайма гол в ворота «Юности» не решил исход игры.

Среди ребят младшего возраста лучшую игру показала команда «Шкид» из Альметьевского детского дома. Лучшим игроком турнира признали капитана команды Владислава Юпаева. Серия пенальти позволила «шкидовцам» стать чемпионами соревнований.

«Такое нередко случается, когда обе команды равны друг другу по силе и подготовке, — отмечает главный судья соревнований Владислав Бочков, — тогда они выбирают оборонительную тактику, и ворота остаются «нераспечатанными». Но победитель может быть только один, и пенальти в любом случае определяет его».

Теперь чемпионов ждет обучение в академии знаменитого футбольного клуба «Барселона» на берегу Черного моря: 10 дней практических и теоретических занятий по испанской методологии, тренировки, соревнования, игры и экскурсии.

На турнире ребята не только соревновались, но и получали новые знания о профессиях. В этом году для них была подготовлена насыщенная профориентационная программа. Во время тренингов участники смогли узнать о новых специальностях, понять, к какому профессиональному направлению более склонен каждый из них и какие должны быть дальнейшие шаги в выборе своего дела.

Новшеством этого сезона проекта «Будущее зависит от тебя» стала программа для тех, кому интересна профессия журналиста: впервые в этом году каждая команда приехала в Сочи с собственным юным корреспондентом. Подростки приняли участие в мастер-классах от спортивных журналистов и популярных блогеров, побывали на экскурсии в ГТРК «Сочи», подготовили материалы о командах и играх. Самый талантливый и активный участник программы — Андрей Байер (школа-интернат им. Преподобного Сергия, Московская область) получил возможность обучения на курсе «Блогинг для подростков» в GeekSchool — онлайн-школе востребованных IT и digital-навыков для детей и подростков.

Турнир «Будущее зависит от тебя» — это масштабный федеральный проект для детей-сирот, направленный не только на физическое развитие, но и на социализацию, а также содействие семейному устройству. За 16 лет в нем приняли участие более 5 тысяч команд из 140 городов России. Соревнования проходят при поддержке компании «МегаФон».

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