МЧС: в Татарстане сохранится высокая пожарная опасность лесов

Фото: Максим Платонов (архив)

Гидрометцентр Татарстана выпустил штормовое предупреждение о сохранении высокой и чрезвычайной пожарной опасности лесов на территории РТ.

В период с 1 по 7 июня 2021 г. в Республике Татарстан местами сохранится высокая пожарная опасность лесов (4 класс). Чрезвычайная пожарная опасность лесов (5 класс) ожидается в эти даты на крайнем востоке Татарстана.

Напомним, по постановлению Кабинета министров Татарстана с 14 мая введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них на транспортных средствах сроком на 21 день. В Минлесхозе РТ считают, что ограничительный режим может продлиться вплоть до октября, как и в прошлом году, когда из-за отсутствия осадков противопожарный режим сняли лишь 20 октября.