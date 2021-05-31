Врио главы Мордовии Артем Здунов заработал в прошлом году больше 5 млн рублей

Врио главы Мордовии Артем Здунов заработал в прошлом году больше 5 млн рублей. Это следует из его декларации о доходах, расходах и имуществе за 2020 год.

Согласно официальной декларации, Здунов в прошлом году заработал 5 млн 15 тыс. 453,33 рубля. Врио Мордовии владеет тремя земельными участками площадью 1197, 1197 и 1189 кв. метров, жилым домом площадью 162,9 кв. метра, 1/3 доли в квартире площадью 65,4 кв. метра, 1/4 доли в квартире площадью 148,1 кв. метра, квартирой площадью 127,9 кв. метра и двумя парковочными местами площадью 13,9 и 14,7 кв. метра.

Также Здунову принадлежат автомобили Lada Bronto 212140 и Toyota Lexus LX 570.

Супруга Артема Здунова в прошлом году заработала 533 тыс. 592,69 рубля. В ее собственности квартира площадью 44 кв. метра и четверть доли в квартире площадью 148,1 кв. метра.

Двое детей Здунова доходов не имеют, в их собственности доли в квартире площадью 148,1 кв. метра.

Ольга Плешкова