В Казани стартует сбор заявок от желающих разместить рекламу на остановках

В Казани на 200 муниципальных остановках появятся новые рекламные конструкции. На этой неделе стартует сбор заявок от желающих принять участие в торгах на право разместить рекламу на муниципальном остановочном навесе.

Торги продлятся до середины августа. Всего будут сформированы 10 лотов по 20 мест в лоте. С победителями заключат договоры на пять лет.

В обязанности победителя будет включено обслуживание муниципального остановочного навеса. Покупать остановку не нужно, рекламная панель монтируется в уже установленный муниципальный остановочный навес, говорится на сайте исполкома.

На прошлой неделе сообщалось, что Государственный комитет Татарстана по туризму потратит 11,9 млн рублей на рекламу республики в скоростных поездах «Сапсан», курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом.



Ольга Плешкова