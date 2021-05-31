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В Казани стартует сбор заявок от желающих разместить рекламу на остановках

10:10, 31.05.2021 1
В Казани стартует сбор заявок от желающих разместить рекламу на остановках
Фото: kzn.ru

В Казани на 200 муниципальных остановках появятся новые рекламные конструкции. На этой неделе стартует сбор заявок от желающих принять участие в торгах на право разместить рекламу на муниципальном остановочном навесе.

Торги продлятся до середины августа. Всего будут сформированы 10 лотов по 20 мест в лоте. С победителями заключат договоры на пять лет.

В обязанности победителя будет включено обслуживание муниципального остановочного навеса. Покупать остановку не нужно, рекламная панель монтируется в уже установленный муниципальный остановочный навес, говорится на сайте исполкома.

На прошлой неделе сообщалось, что Государственный комитет Татарстана по туризму потратит 11,9 млн рублей на рекламу республики в скоростных поездах «Сапсан», курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом.

Ольга Плешкова
ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 31 май
    вандалы могут мешать, но и порядка будет больше
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