Издание Newsru.com объявило о своем закрытии «из-за политических причин»

Одно из старейших российских интернет-изданий Newsru.com, основанное в 2000 году, объявило о своем закрытии. Редакция объяснила это политическими причинами.

Как сообщается на сайте издания, еще в 2014 году редакции стало понятно, что «меняется не только география и внешняя политика, но и внутренняя экономика».

«Наша картина дня стала так отличаться от картинки, которую предпочитают государственные ресурсы, что сотрудничать с нами после событий 2014 года крупные рекламодатели перестали, а остальные начали особенно опасаться уже в этом году.



Нам все чаще приходилось писать про принятие ограничительных законов, которые в любой день могли бы коснуться нас самих. Все больше уважаемых людей и источников правдивой информации мы вынуждены были маркировать как иноагентов и экстремистов», - говорится на сайте.



Дальнейшую работу в сложившейся экономике издание назвало невозможной.

Ранее министерство юстиции России внесло издание «Медуза»* в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

*СМИ, признанное в России иноагентом.



Ольга Плешкова