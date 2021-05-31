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Издание Newsru.com объявило о своем закрытии «из-за политических причин»

09:48, 31.05.2021 6
Издание Newsru.com объявило о своем закрытии «из-за политических причин»
Фото: newsru.com

Одно из старейших российских интернет-изданий Newsru.com, основанное в 2000 году, объявило о своем закрытии. Редакция объяснила это политическими причинами.

Как сообщается на сайте издания, еще в 2014 году редакции стало понятно, что «меняется не только география и внешняя политика, но и внутренняя экономика».

«Наша картина дня стала так отличаться от картинки, которую предпочитают государственные ресурсы, что сотрудничать с нами после событий 2014 года крупные рекламодатели перестали, а остальные начали особенно опасаться уже в этом году.

Нам все чаще приходилось писать про принятие ограничительных законов, которые в любой день могли бы коснуться нас самих. Все больше уважаемых людей и источников правдивой информации мы вынуждены были маркировать как иноагентов и экстремистов», - говорится на сайте.

Дальнейшую работу в сложившейся экономике издание назвало невозможной.

Ранее министерство юстиции России внесло издание «Медуза»* в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

*СМИ, признанное в России иноагентом.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 31 май
    Не читал ни разу.
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  • Анонимно 31 май
    Наконец то мы будем жить без всей этой лубуды.
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    Анонимно 31 май
    Извините, ошиблась - неправильно набрала слово " лабуда ".
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    Анонимно 31 май
    Как много людей появилось, готовых чутко колебаться с линией партии, и клеймить врагов государства, даже если их пока об этом не просили. Впереди поезда бежите, мадам. Прикройтесь и оденьте исподнее.
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    Анонимно 31 май
    Читали это ньюс - там правды ровно столько же, сколько в госсми.
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  • Анонимно 31 май
    В России свобода слова гарантирована конституцией. Только вот гарант конституции в России такой что она не соблюдается.
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