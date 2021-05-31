В довузовские организации Минобороны продлили прием документов для поступления
Для поступления в суворовские, нахимовские и кадетские училища продлен прием личных дел до 10 июня, сообщает ТАСС.
«Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу принято решение о продлении приема личных дел кандидатов на поступление в довузовские образовательные организации Минобороны России до 10 июня 2021 года», — сказали в ведомстве.
В Казанском суворовском училище прошел последний звонок.
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