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В довузовские организации Минобороны продлили прием документов для поступления

03:21, 31.05.2021
В довузовские организации Минобороны продлили прием документов для поступления
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Для поступления в суворовские, нахимовские и кадетские училища продлен прием личных дел до 10 июня, сообщает ТАСС.

«Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу принято решение о продлении приема личных дел кандидатов на поступление в довузовские образовательные организации Минобороны России до 10 июня 2021 года», — сказали в ведомстве.

В Казанском суворовском училище прошел последний звонок.

Алексей Нечаев
Общество
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