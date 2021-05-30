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Премьер-министр Татарстана поздравил химиков с профессиональным праздником

08:48, 30.05.2021
Премьер-министр Татарстана поздравил химиков с профессиональным праздником
Фото: prav.tatarstan.ru

Премьер-министр РТ Алексей Песошин поздравил с Днем химика всех работников фармацевтической, нефтеперерабатывающей, химической и нефтехимической промышленности. Текст поздравления опубликовала пресс-служба правительства РТ.

«Хочу искренне поблагодарить всех работников фармацевтической, нефтеперерабатывающей, химической и нефтехимической промышленности республики за высочайший профессионализм, постоянное стремление совершенствоваться в избранной сфере деятельности, ответственность за результаты своей работы», — говорится в сообщении.

Также он отметил, что у региона есть вековые традиции в этой сфере и высокий промышленный потенциал. Кроме того, Песошин отдельно поздравил ветеранов отрасли.

В пятницу работников «Казаньоргсинтеза» поздравили с Днем химика.

Алексей Нечаев
ПромышленностьНефтехимияОбщество Татарстан
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