Премьер-министр Татарстана поздравил химиков с профессиональным праздником

Премьер-министр РТ Алексей Песошин поздравил с Днем химика всех работников фармацевтической, нефтеперерабатывающей, химической и нефтехимической промышленности. Текст поздравления опубликовала пресс-служба правительства РТ.

«Хочу искренне поблагодарить всех работников фармацевтической, нефтеперерабатывающей, химической и нефтехимической промышленности республики за высочайший профессионализм, постоянное стремление совершенствоваться в избранной сфере деятельности, ответственность за результаты своей работы», — говорится в сообщении.

Также он отметил, что у региона есть вековые традиции в этой сфере и высокий промышленный потенциал. Кроме того, Песошин отдельно поздравил ветеранов отрасли.

В пятницу работников «Казаньоргсинтеза» поздравили с Днем химика.

Алексей Нечаев