Работников «Казаньоргсинтеза» поздравили с Днем химика

16:54, 28.05.2021 Сюжет:  ПАО «Казаньоргсинтез» – статьи в бизнес-газете «Реальное время» 28
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в ДК химиков прошли праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню работника химической промышленности. Для сотрудников «Казаньоргсинтеза» приготовили насыщенную праздничную программу. Гостей праздника концертными номерами радовали вокальные и хореографические коллективы города. Также в этот день были вручены награды различных уровней и благодарственные письма сотрудникам «Казаньоргсинтеза».


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