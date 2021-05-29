В Астраханской области в 2023 году пройдет Федеральный сельский Сабантуй

Фото: Максим Платонов

Федеральный сельский Сабантуй в 2023 году пройдет в Астраханской области. Об этом сегодня со сцены одной из площадок праздника объявил заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев.

Сегодня татарский праздник отмечают в Астраханской области. В регионе организовали сразу три площадки, на которых проходят мероприятия: в селе Старокучергановка Наримановского района, в селе Три Протока Приволжского района, в астраханском Доме дружбы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Для гостей праздника приготовили праздничную концертную программу с участием астраханских коллективов и артистов из Татарстана, блюда национальной кухни. На всех площадках прошли выставки народного творчества, спортивные состязания, игры и конкурсы, а в селе Три Протока — ставшие традиционными конные скачки, верблюжьи бега и патриотическая выставка военной техники, сообщается на сайте администрации Астраханской области.

В Татарстане в сельских населенных пунктах и районных центрах, в том числе в городах республиканского значения, праздник пройдет 12—13 июня. В Набережных Челнах Сабантуй пройдет 19 июня, в Казани — 26 июня.

Федеральный сельский Сабантуй в прошлом году должен был пройти в Муслюмовском районе Татарстана, однако праздник отменили из-за пандемии коронавируса. Шайхразиев сообщал тогда, что праздник планируется провести в следующем году в Муслюмово. Поскольку ранее поднимался вопрос о проведении Сабантуя в 2021 году в Мордовии, то эти планы переносятся на 2022 год.



Татьяна Леухина