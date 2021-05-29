Глава РФП рассказал о выплатах вкладчикам «Татфондбанка» и «ИнтехБанка»

В Татарстане 68% вкладчиков, пострадавших в результате банкротств «Татфондбанка» и «ИнтехБанка», получат свои средства. Полностью вложенные деньги возвращают только ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщил исполнительный директор Республиканского фонда поддержки (РФП) Рустем Ибрагимов.



Сейчас процент вкладчиков, которым вернули средства, достигает 55%. К сентябрю показатель увеличится до 68%, то есть 4,5 тысячи вкладчиков полностью вернут все, что они вложили в банк.

Ибрагимов обратил внимание на то, что фонд не возвращает большие суммы.

— У нас три принципа: законность, публичность и справедливость. У нас на сайте отображаются абсолютно все цифры. Каждый вкладчик при получении денег подписывает согласие на то, что информация об этом опубликуется.

Максимальная сумма поддержки обычным вкладчикам составляет 800 тысяч рублей, льготным категориям — миллион рублей, труженикам тыла — полтора миллиона. Полностью вернуть все средства возможно лишь ветеранам Великой Отечественной войны. Такое решение принял президент Татарстана к 75-летию Победы, рассказал Ибрагимов в программе «Интервью без галстука» с Андреем Кузьминым.

